Командующий ЦВО: боевики из Сирии укрепляют позиции в Афганистане

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявил об укреплении позиций ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) в Афганистане, на территории этого государства уже около 10 тысяч террористов. Россия же усиливает свою военную базу в Таджикистане.

«Важно отметить, что после разгрома международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ) члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. Особое внимание уделяется странам Центральной Азии. Угроза терроризма носит глобальный характер. Анализ военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе показывает, что наибольшую опасность для России сегодня представляет последовательное укрепление позиций ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в Афганистане», – рассказал на встрече со студентами военной кафедры УрФУ генерал-лейтенант. По его словам, боевики способны, вернувшись на родину, создать так называемые спящие боевые ячейки и развернуть террористическую деятельность с опорой на местных радикалов. «По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточено около 10 тысяч террористов ИГИЛ (запрещена на территории РФ), из них около 5 тысяч скопились в северных провинциях, они не оставили цели создания халифата на территории республик Центральной Азии», – отметил командующий ЦВО.

Один из студентов поинтересовался, укрепляется ли 201-я военная база, которая находится на территории Республики Таджикистан и прикрывает это направление, и что стоит на вооружении. «У нас есть четкая программа развития состава войск, и в том числе 201-й базы. Сегодня она имеет значительную долю современных и новых образцов вооружения и техники. Другими словами, мы понимаем угрозу и направляем туда современные средства вооруженной борьбы, которыми мы повышаем потенциал и боевую мощь этой военной базы. У нас там глубоко модернизированные танки, новые БТР 82А с 30-миллиметровой автоматической пушкой, и много других современных образцов, которые значительно в течение последнего года повысили свой боевой потенциал. Кроме того, у нас там имеются и системы разведки, хорошие, современные, которые могут достать туда, куда надо достать», – прокомментировал Лапин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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