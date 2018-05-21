Футбольный клуб «Урал» возглавит тренер, завоевавший Кубок России для «Тосно»

ФК «Урал» подписал контракт с новым тренером. Екатеринбургскую команду возглавил 43-летний Дмитрий Парфенов, известный в прошлом футболист московского «Спартака». Предыдущий наставник «шмелей» Александр Тарханов переведен на должность советника президента клуба и будет курировать вопросы селекции, развития молодежного и детского футбола.

«Футбольный клуб «Урал» выражает Александру Федоровичу большую благодарность за плодотворную работу на посту наставника основной команды. Желаем успешной и продуктивной работы в новой должности, а также скорейшего восстановления после перенесенной операции на ахилле», – говорится в официальном сообщении клуба.

Дмитрий Парфенов в качестве игрока четырежды выигрывал чемпионат России с московским «Спартаком», а также побеждал в кубках России и Украины, выступал за национальную сборную Украины. Тренерскую карьеру Парфенов начал в 2012 году, войдя в тренерский штаб юношеской сборной России. В том же году Парфенов возглавил «Текстильщик» (Иваново), а в 2015 году стал главным тренером «Тосно». В сезоне-2016/17 под руководством Парфенова клуб из Ленинградской области завоевал путевку в премьер-лигу, а в минувшем сезоне вместе с «Тосно» Парфенов одержал победу в Кубке России.

Напомним, «Урал» по итогам минувшего сезона РФПЛ занял 12 место.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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