Вынесен приговор двум бандитам, один из которых был связан с сирийскими боевиками

Приволжский окружной военный суд вынес приговор двум участникам организованной преступной группы, обвинительное заключение в отношении которых утвердил лично замгенпрокурора по УрФО Юрий Пономарев.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, злоумышленники совершили ряд тяжких преступлений на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей.

Например, первый из них 21 июня 2013 года участвовал в нападении на сторожа тюменской поликлиники № 8, где было похищено более 8,5 млн рублей; 21 июля 2014 года – на работницу ювелирного магазина в Красноуфимске с хищением товаров на 4,8 млн рублей; 2 декабря 2014 года – на ювелирный магазин в Петухово Курганской области, в результате которого соучастники завладели украшениями на сумму свыше 6,9 млн рублей.

Второй в декабре 2014 года прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в незаконное вооруженное формирование «Джейш-аль Мухаджрин валь-Ансар» и до марта 2015 года тренировался в лагере боевиков. Также второй обвиняемый в августе 2016 года незаконно приобрел и хранил наркотики массой более 10 граммов.

Первый преступник приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второй – к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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