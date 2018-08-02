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Четверг, 2 августа 2018, 16:24 мск

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Смолов может пропустить субботний матч с «Уралом» – ему грозит 15 суток ареста

Российский футболист Федор Смолов, который выступает за ФК «Краснодар», может пропустить встречу с «Уралом», в котором он ранее также играл в 2014-2015 годах. Матч между командами в рамках второго тура РФПЛ состоится в эту субботу, 4 августа, на «Екатеринбург Арене» в 16:00.

Спортсмену грозит 15 суток ареста за оставление места ДТП. Впрочем, он может отделаться и административным штрафом или лишением прав. Это решит суд.

Напомним, что накануне стало известно о ДТП в Краснодаре, в котором Смолов разбил свой BMW стоимостью около 9 млн рублей. Ущерб, нанесенный городу (машина снесла несколько секций дорожного ограждения), оказался меньше – по информации пресс-службы, администрации города, этот около 60 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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