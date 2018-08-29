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ФК «Урал» подписал нападающего Павла Погребняка

Фото пресс-службы ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» заключил контракт с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. Футболист будет выступать за уральскую команду под номером 88, говорится на сайте клуба. На какой срок рассчитано соглашение с 34-летним спортсменом, не сообщается.

Павел Погребняк родился в Москве и является воспитанником московского «Спартака». Наивысших спортивных достижений футболист добился в составе клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга: стал чемпионом России, обладателем кубка УЕФА-2008 и Суперкубка страны. Ровно десять лет назад, 29 августа 2008 года, Погребняк в составе «Зенита» завоевал еще один трофей – суперкубок Европы. После этого российский форвард играл в нескольких европейских клубах – немецкий «Штутгарт», английские команды «Фулхэм» и «Рединг». В 2015 году Павел вернулся в Россию, где выступал за «Динамо» и «Тосно».

В общей сложности на клубном уровне Погребняк отметился 144 голами в 463 матчах. В составе сборной России на его счету 8 голов в 33 поединках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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