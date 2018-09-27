Футболистов «Урала» отправят на завод

Футболистов и тренеров екатеринбургской команды «Урал» отправляют на завод. Туда они поедут в октябре. Правда, только с экскурсией. Как сообщили в пресс-службе «шмелей», спортсмены побывают в цехе № 15 Уралмашзавода, где смогут познакомиться с производственными процессами, а также пообщаться с заводчанами-болельщиками.

«Именно при Уралмашзаводе в Свердловске в 1930 году была создана футбольная команда, которая впоследствии стала клубом «Урал», а до этого на протяжении многих лет носила название «Уралмаш». Большая часть истории клуба неразрывно связана с этим заводом», ‒ сообщили в пресс-службе ФК.

Екатеринбург, служба информации

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