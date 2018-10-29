Центральный стадион закрывают на зиму – ФК «Урал» будет доигрывать матчи на Уралмаше

ФК «Урал» проведет оставшиеся домашние матчи на запасном стадионе Уральской футбольной академии в Орджоникидзевском районе. Переезд связан с подготовкой поля Центрального стадиона к зиме. Футболисты вернутся на главную городскую арену только весной следующего года.

«В первой части сезона газон «Екатеринбург Арены» выдержал уже 8 официальных матчей Российской премьер-лиги. Температура воздуха на Урале при этом не становилась выше, и обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее. Весной «Уралу» предстоит провести еще как минимум 6 домашних матчей, включая поединки с топ-клубами – «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». Наша команда может принять первый официальный матч нового года уже в начале марта. Для того чтобы газон «Екатеринбург Арены» к первой игре 2019 года был в хорошем состоянии, уже сейчас требуется провести ряд важных мероприятий и правильно подготовить поле к зиме. В противном случае существует риск порчи травяного покрытия, на восстановление которого может потребоваться много времени», – сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Качество газона на стадионе Уралмаша признано удовлетворительным. Напомним, именно на этой арене играл «Урал», пока шла реконструкция Центрального стадиона к ЧМ-2018. В екатеринбургском клубе отмечают, что решение о вынужденном переезде было принято коллегиально руководством и агрономами обоих спортивных объектов.

На запасном стадионе «Урал» сыграет в 1/8 финала Кубка России против «Нижнего Новгорода» – этот матч состоится 31 октября. Домашняя игра в рамках Чемпионата России пройдет 10 ноября, соперником екатеринбуржцев будет «Оренбург».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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