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Среда, 31 октября 2018, 11:08 мск

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Газон ни при чем. На «Екатеринбург Арене» разоблачили версию ФК «Урал» о переезде на Уралмаш

На «Екатеринбург Арене» отреагировали на заявление футбольного клуба «Урал» по поводу переезда с главного стадиона города на маленькую арену на Уралмаше.

«Перенос матчей с газоном не связан. Решение о переносе на резервный стадион двух домашних матчей ФК «Урал» (Кубок России 31.10.2018г. и 14 тур РПЛ 10.11.2018г.) не имеет отношения к текущему состоянию газона «Екатеринбург Арены», ‒ сообщили в компании «Спорт Ин», которая занимается эксплуатацией стадиона. ‒ Работы по обслуживанию газона проводятся профессиональной бригадой, с помощью специальной техники и всех необходимых материалов, и никаких нареканий к газону со стороны клубов и Лиги не поступало. Безусловно, осенью желательно избегать перегрева футбольного поля, чтобы газон ушел в зиму в хорошем состоянии. Однако уровень инженерной подготовки газона на нашем стадионе обеспечивает его постоянную готовность к приему матчей самого высокого уровня».

Напомним, ранее в ФК «Урал» заявили, что переносят матчи на стадион Уральской футбольной академии (бывшая «СКБ-банк-арена») из-за плохой погоды и необходимости поберечь газон.

Екатеринбург, Елена Сычева

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