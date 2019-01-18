За последние два года за решетку угодили семь недобросовестных застройщиков

В 2017 и 2018 годах в Свердловской области получили реальные сроки лишения свободы семь застройщиков, они нарушили законные права своих дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый день» в департаменте информполитики, в 2017 году по 6 лет заключения получили Владимир Воробьев и Александр Михайленко – за незаконное строительство многоквартирных домов на землях под индивидуальное жилищное строительство. Ущерб от действий Воробьева превысил 495 миллионов рублей, пострадали 437 человек. От действий Александра Михайленко пострадали 93 человека. Нанесенный ущерб оценен более чем в 95 миллионов рублей.

Другой застройщик, Алексей Борздый, возводивший многоквартирные дома на землях ИЖС на улице Орловской и в переулке Верхнем лишился свободы на 6 лет. Он причинил ущерб 111 жителям Екатеринбурга на 135 миллионов рублей.

В 2018 году осуждены руководители строительной компании ООО «ВВК» Евгений Белоусов и Константин Мартенс, возводившей ЖК «Западный». Они получили 9 и 6 лет соответственно. ООО «ВВК» являлось генподрядчиком при строительстве ЖК «Западный», Белоусов и Мартенс организовали незаконные продажи квартир, которые не собирались достраивать.

Наказание за нарушение прав пайщиков в 2018 году получили председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев – 5 лет лишения свободы и директор ООО АН «Базис» Владимир Ковалев – 7 лет заключения. Речь идет о строительстве дома в Кольцово по адресу: Бахчиванджи, 15. Здесь 145 пайщиков ждали свои квартиры с 2012 года. В 2017 году пайщики даже объявляли голодовку и жили в палатках у долгостроя. В декабре 2018-го группа компаний «Принцип», взявшая на себя обязательства по достройке дома, торжественно ввела многоэтажку в эксплуатацию.

Городской суд Первоуральска осудил на три года условно генерального директора компании «БЗСК Стройинвест» Александра Фрибуса за финансовые махинации при строительстве жилого комплекса «Оптимист» для различных категорий льготников в Первоуральске. Ущерб дольщикам составил более 200 миллионов рублей. Строительство жилого комплекса завершает САИЖК. Сдача дома запланирована в третьем квартале 2019 года.

В настоящее время на рассмотрении в судах находится еще одно дело по незаконному строительству на землях ИЖС. В суд передано уголовное дело ООО «Рубикон-Аэро Инвест», занимавшегося строительством дома на Щербакова 20. Дом примечателен тем, что на нем долгое время была видна надпись «Путин, помоги» – ровно до тех пор, пока глава государства не приехал в столицу Свердловской области. Им вменяется «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере». Также в суде рассматривается дело в отношении руководителя строительной компании «Лоджик Девелопмент», который обманул 400 дольщиков Арамили.

В производстве у следователей находится расследование уголовных дел в отношении ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс», которые участвовали в строительстве ЖСК «Новый Уктус» и «Первый Николаевский». Напомним, директор НП «Уралэнергостройкомплекс» и депутат прошлого созыва ЕГД Игорь Плаксин был снят с выборов-2018 на основе жалоб дольщиков, которые вложились в строительство объектов его компании.

Екатеринбург, служба информации

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