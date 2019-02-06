ФК «Урал» подпишет контракт с одним из своих болельщиков

Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс среди болельщиков. Приз победителю ‒ спортивный контракт, но краткосрочный. «Лучший болельщик сможет на один день стать частью нашей команды и по-настоящему почувствовать себя в роли профессионального футболиста. Он сможет лично познакомиться с основным составом «Урала» и тренерским штабом, а также примет участие в тренировочном процессе команды», ‒ рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «шмелей».

Известно, что конкурс пройдет 24 февраля вечером в баре «Американка». Критерии отбора пока не раскрываются. Кроме того, в тот же день «шмели» выберут и мини-мистера ФК «Урал» из числа своих болельщиков до 14 лет. «Победитель побывает на тренировке команды, пообщается с игроками и проведет индивидуальную фотосессию с футболистами», ‒ пообещали в клубе.

Финалистов конкурса ‒ и взрослых, и детей ‒ ждут призы, среди которых просмотр домашнего матча «Урала» из ВИП-ложи «Екатеринбург Арены».

В клубе напомнили, что с начала года запустили долгосрочную акцию под названием «Двенадцатый игрок» ‒ за активное участие в разных конкурсах «Урала» поклонники футбола получают баллы. Лидер, набравший большее количество очков, отправится с клубом на сборы в Словению летом 2019 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

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