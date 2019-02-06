российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 февраля 2019, 16:09 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

ФК «Урал» подпишет контракт с одним из своих болельщиков

Футбольный клуб «Урал» объявил конкурс среди болельщиков. Приз победителю ‒ спортивный контракт, но краткосрочный. «Лучший болельщик сможет на один день стать частью нашей команды и по-настоящему почувствовать себя в роли профессионального футболиста. Он сможет лично познакомиться с основным составом «Урала» и тренерским штабом, а также примет участие в тренировочном процессе команды», ‒ рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «шмелей».

Известно, что конкурс пройдет 24 февраля вечером в баре «Американка». Критерии отбора пока не раскрываются. Кроме того, в тот же день «шмели» выберут и мини-мистера ФК «Урал» из числа своих болельщиков до 14 лет. «Победитель побывает на тренировке команды, пообщается с игроками и проведет индивидуальную фотосессию с футболистами», ‒ пообещали в клубе.

Финалистов конкурса ‒ и взрослых, и детей ‒ ждут призы, среди которых просмотр домашнего матча «Урала» из ВИП-ложи «Екатеринбург Арены».

В клубе напомнили, что с начала года запустили долгосрочную акцию под названием «Двенадцатый игрок» ‒ за активное участие в разных конкурсах «Урала» поклонники футбола получают баллы. Лидер, набравший большее количество очков, отправится с клубом на сборы в Словению летом 2019 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.02.19

Слух дня: прокуратура вызывает на ковер районных чиновников из-за нечищенных дорог. / Екатеринбургские депутаты расхвалили «Золушку», которую хочет закрыть Роспотребнадзор. / За сутки в больницы города с обморожениями госпитализировали 10-летнего ребенка и 7 взрослых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ФК «Урал»

Газон ни при чем. На «Екатеринбург Арене» разоблачили версию ФК «Урал» о переезде на Уралмаш

Центральный стадион закрывают на зиму – ФК «Урал» будет доигрывать матчи на Уралмаше

Футболистов «Урала» отправят на завод

Екатеринбуржцы могут получить билеты на футбол в обмен на кровь

ФК «Урал» подписал нападающего Павла Погребняка

«Урал» ведет переговоры с Погребняком

Смолов может пропустить субботний матч с «Уралом» – ему грозит 15 суток ареста

ФК «Урал» будет продавать билеты на временные трибуны «Екатеринбург Арены»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ФК «Урал»,

Новости партнеров