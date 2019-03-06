Свердловская область оказалась на грани вылета из рейтинга устойчивых регионов

Свердловская область по итогам февраля 2019 года оказалась в нижней части рейтинга регионов с высокой политической устойчивостью. Такой вывод сделали эксперты фонда «Петербургская политика».

Согласно опубликованному ими рейтингу, устойчивость Свердловской области составила 7,0 баллов, и снижение показателя хотя бы на 0,1 балла переведет ее в разряд «середняков». При этом эксперты фонда выделили только три негативных события, произошедших на Среднем Урале в феврале.

Во-первых, это политический кризис в Асбесте, городская дума которого не может собрать кворум с начала 2019 года. Как уже писал «Новый День», из-за раскола между депутатами 28 февраля городская дума не смогла собраться четвертый раз подряд. Под угрозой оказалось финансирование значимых для города программ. Вторая проблема, которую выделили петербургские эксперты – это обрушение в жилом доме в Первоуральске, в котором в 2018 году прошел капитальный ремонт. Кроме того, в перечне негативных событий отмечено предложение депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной отменить бесплатное питание в младших классах. Несмотря на то, что высказывание Дерягиной обсуждали даже в комиссии Госдумы по этике, в самом Екатеринбурге горожан гораздо больше волнует нехватка мест для первоклассников в районах новой застройки.

Из-за технического сбоя, в котором мэрия Екатеринбурга обвинила Ростелеком, в трети школ города получился перекомплект. «Было принято соломоново решение об открытии дополнительных мест, чтобы принять заявления практически у всех, кто подал заявления. Да, получилось, что мы должны были открыть порядка 1 600 дополнительных мест», ‒ объяснил позицию городских властей в интервью «Новому Дню» вице-мэр Екатеринбурга по социалке Дмитрий Баранов. Родителей будущих первоклассников, впрочем, «соломоново решение» не очень-то устроило. Горожане начали сбор подписей под обращением о строительстве школ в районах интенсивной застройки. В прошлый понедельник послание отнесли в прокуратуру города, копии будут направлены губернатору и президенту.

Кроме того, жители областного центра недовольны качеством уборки снега и льда с тротуаров, дорог и кровель новой администрацией города, пришедшей к власти осенью прошлого года. Несколько человек уже получили травмы разной степени тяжести. По мнению горожан, новая команда мэрии не справляется со своими обязанностями.

Свердловская область, служба информации

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