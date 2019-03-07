«Единая Россия» запустила сайт праймериз. Но желающих участвовать нет (СКРИН)

За неделю, прошедшую со дня официального объявления о начале приема документов на праймериз «Единой России», в свердловский исполком не обратился ни один претендент. По мнению экспертов, это может быть связано как со статусом самих выборов, так и с ситуацией вокруг партии.

На официальном сайте праймериз ЕР, который заработал накануне, пока нет информации ни об одном кандидате. Причем такая ситуация не только на Урале, но и по всей стране. В пресс-службе свердловского отделения «Новому Дню» сообщили, что страшного ничего нет, времени в запасе еще много – заявления будут приниматься до 30 апреля. «В прошлом году тоже в первые дни шли не очень активно», – отметили в пресс-службе. Напомним, в этом году в Серовском округе будут выбирать депутата Госдумы вместо Сергея Бидонько, ставшего вице-губернатором, а на Уралмаше – депутата заксобрания вместо Игоря Володина, возглавившего гордуму Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» политтехнолог Александр Пирогов, серьезной конкуренции на праймериз ждать не стоит. «Самые большие довыборы – по Серовскому округу в Госдуму, но депутата выбирают всего на два года, это может сократить количество желающих. Это одна причина. Вторая – в том, что «Единая Россия» сейчас на пути к минимальному уровню своей популярности благодаря пенсионной и мусорной реформам. Кандидаты если и воспользуются партийным выдвижением, то только для упрощения регистрации. Но для этого кроме «Единой России» можно использовать и другие партии, прежде всего – парламентские. Более того, я уверен, что даже кандидаты от ЕР в своей агитации не будут использовать партийный бренд, иначе они возьмут на себя весь негатив от непопулярных реформ и оттолкнут избирателя», – считает эксперт.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году праймериз ЕР по выдвижению в гордуму Екатеринбурга стартовали гораздо позже – 6 апреля. Это было связано с тем, что еще во второй половине марта не было решено, по какой схеме будут проходить выборы – останутся ли они смешанными (50% одномандатников и 50% списочников), или станут чисто одномандатными. В итоге был реализован первый вариант, но с многочисленными скандалами: часть участников предварительного голосования обвинила тогдашнего вице-губернатора Владимира Тунгусова в том, что он «продвигает» собственный список кандидатов по одномандатным округам. Праймериз в Екатеринбурге были названы самыми грязными в стране. Владимир Тунгусов ушел из областной администрации. Но не успела новая дума Екатеринбурга проработать и полгода, как тоже оказалась в центре скандала, когда сначала решила повысить себе и чиновникам зарплату, а потом, после окрика из Москвы, передумала.

Екатеринбург, служба информации

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