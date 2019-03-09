Суд над подростками, прокуратура не верит мэрии, подарки и антиподарки на 8 Марта – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая рабочая неделя была короткой из-за праздника, но насыщенной на разные события. Минприроды объяснила обоснованность вырубки 220 тысяч га защитных лесов. В Березовском суде начали судить подростков, которые избили инвалида до смерти. А прокуратура расследует очередной случай падения ледяной глыбы – на этот раз на ребенка. Об этом и других события подробности – в обзоре «Нового Дня».

Скандал недели: Минприроды объяснило рубку 220 тысяч га защитных лесов

На этой неделе получил продолжение скандал о масштабной вырубке леса в Свердловской области. В Минприроды Свердловской области объяснили «Новому Дню», почему готовы выделить под рубку 220 тысяч га леса в Алапаевском, Березовском и Кушвинском лесничествах ради реализации инвестроекта компании «Лестех». Напомним, о ситуации стало известно из письма министерства природных ресурсов региона на имя лавы минпрома Сергея Пересторонина.

«Есть хорошие рынки сбыта. Это и Сирия, и Ливия, и Китай, и Египет, а также страны ближнего зарубежья – Узбекистан, Таджикистан», – комментировал чиновник. В Министерстве природы Свердловской области рассказали, что проект «Лестеха», о котором идет речь, еще не принят, находится в стадии рассмотрения. Но леса в регионе более чем достаточно. «Утвержденная годовая потребность в древесном сырье по всем инвестпроектам – 2,6 миллионов кубометров, из них годовая потребность ООО «Лестех» по действующему инвестпроекту составляет чуть более 300 тысяч кубометров. Расчетная лесосека Свердловской области составляет 24,8 миллиона кубометров древесины и ежегодно осваивается только на 30-33%. Расчетная лесосека – это предельный годовой объем спелого леса, который может быть использован в народном хозяйстве. Вместе с инвестиционными проектами объем ежегодного освоения расчетной лесосеки составит около 40%", – отметили в минприроды. В ведомстве считают, что инвестпроект по вырубке леса очень важен, так как дает рабочие места (правда, сколько будет создано рабочих мест, не указывается). И использовать лесные «богатства» возможно, так как это возобновляемый ресурс. «Именно поэтому использование лесов в Свердловской области в рамках инвестиционной деятельности является приоритетным», – сообщается в ответе. Дополним, что в минприроды так и не ответили на вопрос, какую выгоду от рубки леса получит бюджет Свердловской области.

Событие недели: Начался суд над подростками, забившими инвалида

В минувший четверг стартовал суд по громкому делу в отношении подростков, которые насмерть забили инвалида. На заседании в Березовском суде рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, само рассмотрение дела должно начаться во вторник. Троим фигурантам продлили домашний арест на 3 месяца – до 14 мая. Четвертый отбывает наказание в воспитательной колонии Кировограда. А 13-летняя школьница, которая проходит в деле как свидетель, находится в закрытом учебном заведении специального типа.

Суд над подростками

На заседание пришла мама погибшего Елена Рудакова, которая рассказала журналистам, что с ней пытались договориться представители обвиняемых. «Я ни на что не иду, и мне их предложения неинтересны. Мне интересно, чтобы была справедливость, и чтобы они понесли соответствующее наказание. Я каждому желаю максимального наказания. Сначала была ст. 111 ч. 4. Кто-то частично признал свою вину. Когда поменяли статью на 105-ю, они начали отрицать свою вину», – рассказала мама убитого инвалида корреспонденту ТК «Студия 41».

Напомним, инцидент произошел в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Подросткам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Заявление недели: снова об упавших ледовых глыбах

Прокуратура продолжает искать виновных в истории с девятилетним мальчиком, которому вечером 2 марта 2019 года упала на голову ледяная глыба. Ребенка госпитализировали, но на следующий день медики уже выписали его. Прокуратура и СКР начали проверку, но тем временем в администрации заявили, что никакой глыбы не было, а мальчик просто упал в обморок.

Однако, по данным прокуратуры, информация не соответствует действительности. «У мальчика были ушибы мягких тканей головы. Кроме того, люди, обнаружившие его, сообщили, что вокруг ребенка были куски льда. Администрация Екатеринбурга в истории с падением льда со своего здания говорила, что ничего не было, ‒ пока им видео не предъявили, и тогда они уже сознались. Напротив этого дома есть организация, а у нее ‒ камера видеонаблюдения. В субботу и воскресенье это предприятие не работало, в пятницу тоже все произошло поздно ‒ около 8 часов вечера, так что мы сегодня заберем видео и посмотрим, что там было», ‒ сказала агентству представитель прокуратуры Марина Канатова.

Казус недели: екатеринбургские чиновники присвоил звание академика ученому вопреки его воле

В Екатеринбурге чиновники присвоили звание академика выдающемуся ученому, который академиком никогда не был. Этой историей поделился научный сотрудник УрО РАН Нина Садыкова. В минувшем декабре в администрации города появилась идея дать имя новой автобусной остановке «Академика Тимофеева-Ресовского». Информация об этом появилась в новостях. Но горожане заявляют, что чиновники допустили ошибку. «Специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека, в честь которого называют улицу в Академическом районе. Тогда же я написала официальное обращение в горадминистрацию», ‒ сообщила Нина Садыкова на своей странице в фейсбуке.

Женщина отметила в своем обращении в мэрию, что Николай Владимирович Тимфеев-Ресовский не был академиком СССР или России. «Эта ошибка тем более досадна, что Тимофеев-Ресовский избегал официальных званий и старался держаться вне академической иерархии. Надо понимать, что такая ошибка может быть оскорбительна и для тех, кто знал Николая Владимировича и историю его отношений с системой, и для тех, кто придает большой вес званию академика РАН. Мне удалось узнать, что эта ошибка допущена не только в новости, но и непосредственно в Постановлении о переименовании остановок. Хотелось бы узнать, на каком основании был подготовлен этот документ, как исправить эту ошибку и не допустить ее дальнейшего распространения», ‒ написала Садыкова. Через три месяца научный сотрудник УрО РАН получила официальный ответ от чиновников, в котором ей сообщили, что в пересмотре решения отказано.

Видео недели: «Доширак» и сковородка – подарки и антиподарки на 8 Марта

На этой неделе мужчины рассказали «Новому Дню», какие необычные подарки они могут вручить своим женщинам. Некоторые из них считают, что удивить можно, подарив сковородку, «Доширак» или слепить снеговика. Женщины же ответили, что самые ужасные подарки на 8 Марта – это носки, средства гигиены и кухонная утварь.

Подарки и антиподарки на 8 Марта

Фото недели: Парень в платье, негры и казаки – современная Масленица

Уже в среду в Екатеринбурге начали отмечать масленицу. Одними из первых в гуляньях поучаствовали студенты Горного университета, отметив Горняцкую масленицу. В парк Зеленая Роща казаки пригнали печь, на которой ехал мужчина в розовом платье и кокошнике. В пресс-службе УГГУ рассказали, что актер изображал Масленицу в образе скомороха.

Екатеринбург. Другие новости 08.03.19

В Первоуральске ночью сгорели продуктовый магазин и ветклиника. / Белоярский суд вернется к делу бывшего вице-мэра, которому дали 9 лет, а потом отпустили. / Начался суд над подростками, забившими инвалида: мать погибшего желает для них максимального наказания (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

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