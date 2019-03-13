«Урал» сыграет первый матч полуфинала Кубка России в Екатеринбурге

Первый матч полуфинала Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом» пройдет в Екатеринбурге. Игра состоится 3 или 4 апреля, сообщает пресс-служба тульского клуба. Ответная встреча команд пройдет в Туле 15 или 16 мая. Точные даты и время начала игр станут известны позднее.

Напомним, в 1/4 финала национального турнира футболисты «Урала» выбили московский «Спартак». «Арсенал» в предыдущем раунде одолел «Оренбург». Борьбу за трофей также продолжают «Ростов» и «Локомотив».

Победитель Кубка России получает право участвовать в Лиге Европы в следующем сезоне, а также сразиться с чемпионом Российской премьер лиги за Суперкубок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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