Возвращение космонавта, назначение вице-губернатора и ошибки с резидентом: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя марта в Свердловской области принесла как радостные, так и трагические события. Пока екатеринбуржцы радовались встрече со своим земляком-космонавтом, в Заречном по горячим следам расследовали чудовищное преступление. У озера Балтым вырубали лес, а в резиденции губернатора обживался его новый заместитель. Об этом и не только – в нашем обзоре.

Событие недели

В пятницу вечером в кинотеатре «Салют» прошла встреча с первым за всю почти 300-летнюю историю Екатеринбурга космонавтом, который родился здесь, учился и вырос. Летчик-космонавт Сергей Прокопьев только несколько месяцев назад вернулся на Землю после того, как полгода пробыл на орбите в составе экипажа Международной космической станции вместе с астронавтами Александром Герстом из Евросоюза и Сериной Ауньён-Чэнселлор из США. Посмотреть на героя и задать ему вопросы о космосе пришли сотни екатеринбуржцев, от маленьких детей до пенсионеров. Сергей Прокопьев на протяжении полутора часов рассказывал об опытах с выращиванием живой материи на МКС, выходах в открытый космос, невесомости и быте космонавтов.

Назначение недели

В понедельник, 25 марта, заместителем губернатора Свердловской области был назначен известный бизнесмен, депутат Тюменской областной думы Олег Чемезов. В правительстве он будет курировать те вопросы, которые ранее были в ведении нынешнего главы города Александра Высокинского: стратегическое развитие, развитие территорий, связь. «Звезды совпали. Руководитель региона предложил заняться работой, разве от таких предложений отказываются? Я не отказался», – прокомментировал Чемезов свое назначение.

Заявление недели

Только 5% многодетных семей Свердловской области, получивших от государства бесплатный земельный участок для строительства индивидуального жилья, осваивают его. Остальные 95% в конце концов пытаются его продать. Об этом рассказала корреспонденту РИА «Новый День» и.о. первого замминистра управления государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева. «Мы давали поручение министерству социальной политики провести проверку, какой процент выделенных участков осваивается, и потом обсуждали результат на рабочей группе. Выяснилось, что освоены только 5%. Причем освоены – это не обязательно значит, что там построен дом. Может быть, там только стоит забор, или посажена картошка, – в этом случае все равно считается, что участок осваивается. Но большинство выходят на перепродажу. Строительство дома требует очень больших затрат», – отметила Николаева.

Цифра недели

Свердловская область по итогам 2018 года разбогатела миллиардерами. Доходы с девятью и более нолями задекларировали 18 человек – годом ранее их было всего 8. Такие серьезные суммы они задекларировали в основном благодаря продаже доли в иностранных компаниях, ликвидации этих компаний или получению дивидендов от них. Рекордсменом стала декларация с доходом более 70 млрд рублей.

Неудача недели

Один из резидентов ОЭЗ «Титановая долина», завод по переработке древесины «СТОД-Урал», считавшийся потенциально одним из крупнейших, заявил о выходе из проекта. Сообщение об этом было направлено первому вице-губернатору Свердловской области Алексею Орлову. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», Алексей Орлов получил официальное письмо от гендиректора СТОДа Александра Ебралидзе. По данным источника агентства, бизнесмен в своем послании был краток: «Уважаемый Алексей Валерьевич. Компания приняла решение о расторжении соглашения». Причины не объяснялись, однако «СТОД-Урал» ранее заявлял, что выйдет из «Титановой долины» из-за проблем со стыковкой железнодорожных путей. Решить задачу, как видно, не удалось. В самой ОЭЗ расторжение соглашения пока официально не подтверждают.

Видео недели

Жители садового товарищества «Звездочка» на берегу озера Балтым встревожены рубкой деревьев в лесополосе. Садоводы уверены, что рубки незаконны и губительны для данной территории. По их словам, без деревьев изменится микроклимат участка, ветер с Балтыма будет доходить до поселка, а животные, обитающие в этих местах, вымрут. «Тут водятся краснокнижные животные: бородатая неясыть, ежи, седой дятел», – сказала одна из жительниц «Звездочки».

Вырубка леса у Балтыма

Ужас недели

В пятницу вечером в Заречном округе было совершено страшное преступление. В деревне Гагарка пьяный мужчина зарезал собственного двухлетнего внука и похитил из дома двоих его братьев 5 и 7 лет. Полицейские задержали деда, который на машине уехал в Кушву. К счастью, находившиеся с ним мальчики не пострадали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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