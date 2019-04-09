«Джихад-мобиль», изъятый в Сирии, приехал в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбург сегодня прибыл эшелон с военными сирийскими трофеями. Территория вокзала оказалась заполнена толпами желающих посмотреть на технику, которую забрали у боевиков.

Трофеи из Сирии едут по России

Военные сформировали поезд из 18 вагонов и платформ, где находились «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение.

Военной техникой заодно «украсили» привокзальную площадь, здесь поставили российские боевые машины. По оценкам ЦВО, посмотреть на бывшее оружие террористов собрались порядка 30 тысяч человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в их числе были курсанты МЧС, юнармейцы, школьники из области, которых свозили классами. Конечно, на трофейное оружие пришли посмотреть семьи с детьми. А кроме того, к прибытию поезда позвали ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны – их посадили на специальную трибуну. Ветераны технику практически не осматривали – в силу возраста им тяжело передвигаться.

Началось все с торжественной речи командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина, звучали лозунги, выступил оркестр. Музыканты сыграли в том числе песню о сирийской женщине, которая ждет солдата домой. Раздавали кашу, молодых ребят приглашали в пункты отбора.

Все машины, которые приехали на поезде, можно было не только посмотреть, но и потрогать – это понравилось детям. У каждого вагона военные выставили сотрудника с нашивкой «экскурсовод». Они рассказывали о тактико-технических характеристиках автомобилей и оружия и о том, как эти вещи оказались у Российской армии. Большую часть, как оказалось, бросили боевики, а наши подобрали, многое – в 2016 году.

Акция «Сирийский перелом» – то есть путешествие военных трофеев по России – стартовала 23 февраля и завершится 28 апреля, всего поезд побывает в 60 городах.

Как встречали поезд в Екатеринбурге – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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