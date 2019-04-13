Область на дне, взрыв на Мехренцева и «Джихад-мобиль» в Екатеринбурге – итоги недели по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшая неделя стала по-весеннему богатой на события. Например, стало известно, что по многим показателям Свердловская область провалилась в нескольких рейтингах. В новостройке на улице Мехренцева произошел взрыв и вспыхнул пожар, в котором пострадали муж и жена. А в Екатеринбург привезли сирийские военные трофеи. Все подробности – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Тренд недели. Свердловская область на дне

Свердловская область, которая по планам губернаторской «Пятилетки развития» должна выйти в лидеры регионов по многим показателям, за последние месяцы провалилась в нескольких рейтингах. Росздравнадзор обнародовал «расстрельные» данные о состоянии медицины, растет преступность, особенно – среди безработных, кроме того, Средний Урал попал на второе место по количеству пожаров, жертвами которых стали люди. По итогам зимы-2018 – весны-2019 Свердловская область стала худшей в экологическом рейтинге. Эти и другие удручающие показатели РИА «Новый День» собрал в обзоре.

ЧП недели. Взрыв на Мехренцева

Утром 10 апреля в многоэтажке на Мехренцева, 46, произошел взрыв в квартире на 15 этаже. Затем вспыхнул пожар – квартира выгорела дотла. В помещении в момент инцидента были муж и жена – по данным источника агентства, это глава следственного отдела Железнодорожного района Егор Медведевских и его супруга. Их доставили в ожоговое отделение.

В прокуратуре сообщили, что рассматривается несколько версий случившегося: от взрыва газового баллона при установке натяжных потолков до взрыва самогонного аппарата. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Видео недели. «Джихад-мобиль» из Сирии

9 апреля в Екатеринбург прибыл эшелон с военными сирийскими трофеями. Был сформирован поезд из 18 вагонов и платформ, где находились «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение. Как встречали «Сирийский перелом» – в нашем видео.

Трофеи из Сирии в Екатеринбурге

Фото недели. Весенние ямы на дорогах

В Екатеринбурге с приходом весы и таянием снега с дорог сошел асфальт. Такое явление происходит ежегодно. РИА «Новый день» опубликовал подборку самых знаковых и примечательных ям в уральской столице.

Заявление недели. Танки, Сирия и испорченные дороги

В понедельник зам командующего войсками ЦВО генерал-майор Евгений Поплавский прокомментировал заявление администрации города о том, что танки разрушают дорожное покрытие. Он сравнил уральские дороги с сирийскими и посоветовал мэрии строить качественнее: «Я был в Сирии неоднократно, там семь лет война идет. А дороги, по которым танки ездят, лучше, чем в Екатеринбурге. Это говорит о том, что, наверное, нужно качественнее дороги делать. И все тогда будет нормально».

Скандал недели. Заявление Карманова

Подытожила неделю новость о том, что бывший пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов провел тренинг для работников пресс-служб муниципалитетов. В материалах, которые Карманов раздавал участникам, подробно говорилось, как не отвечать на запросы журналистов – как устные, так и письменные. Он, например, посоветовал, попросить у журналиста, задавшего устный вопрос, трудовую книжку. Подробности – здесь.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 13.04.19

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