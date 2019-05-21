Создатели «Масяни» рассказали о заказе мультфильма о событиях в екатеринбургском сквере

Создатели мультперсонажа «Масяня» рассказали, что к ним обратились с заказом мультфильма о событиях в Екатеринбурге, где на прошлой неделе шло противостояние в сквере у драмтеатра.

«Смешно получилось. Мне написал чувак. Расточал комплименты. Спросил, не могу ли я сделать мульт с Масяней про ситуацию в Ебурге. Я конечно не лезу в политикус, но если люди хорошие – могут уговорить. Люблю приятных людей. И я такой, в ус не дуя, с ним обсуждаю цену, сроки, все дела. Они присылают сценарий.... и тут, читая сценарий, я понимаю, что они там ЗА строительство. А кто не согласен тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков. То есть от мракобесов заказ. Упси... Мне даже в голову не пришло что к Масяне кто-то может обратиться за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался. Вы чо ваще? На будущее если кто не в курсе моих новостных предпочтений то вот это: «Исландия принимает декларацию: все религии являются оружием массового поражения» – вот это для меня лучшая новость за последнее время», – написал один из авторов мультфильма на своей странице в фейсбуке.

Напомним, на прошлой неделе сквер обнесли забором, чтобы начать строительство храма святой Екатерины, однако протестные акции, не прекращавшиеся всю неделю, привели к тому, что в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, и местные власти решили поискать компромисс, опросив горожан об оптимальном месте для размещения культового учреждения. Забор тоже начали демонтировать – с такой просьбой вчера к представителям Фонда святой Екатерины обратился митрополит Кирилл.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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