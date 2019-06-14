Преемника Ильи Захарова должен рекомендовать областной избирком

Кандидатуру нового председателя горизбиркома Екатеринбурга, который придет на место Ильи Захарова, должна рекомендовать городским коллегам областная избирательная комиссия, а утвердить – городская.

Как уже сообщал «Новый День», Илью Захарова избирали на этот пост уже трижды: в 2007, 2012 и 2017 году. Сегодня он подтвердил, что принял предложение Александра Высокинского возглавить аппарат администрации города. После того, как он официально сложит полномочия председателя горизбиркома, численность членов комиссии с правом решающего голоса будет необходимо снова довести до нормы, установленной уставом города – 10 человек. Поскольку Захарова рекомендовал облизбирком, то и нового члена комиссии посоветует та же инстанция. Затем его должна одобрить гордума. И уже в обновленном составе горизбирком должен с учетом рекомендации облизбиркома выбрать председателя.

Напомним, прошлой осенью Илью Захарова называли самым вероятным кандидатом на должность председателя ИКСО – вместо Валерия Чайникова, который был назначен руководителем аппарата губернатора. Однако 4 декабря Илья Захаров от этой должности отказался. Причем, по его словам, сам. «От должности председателя ИКСО, действительно, отказался. Губернатору сегодня об этом сказал, и он меня понял», – комментировал ранее РИА «Новый День» Илья Захаров. В итоге облизбирком по предложению ЦИКа возглавил член комиссии, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области Владимир Русинов.

Екатеринбург, служба информации

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