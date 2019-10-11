Все об опросе по храму святой Екатерины: как будут голосовать, наблюдать и считать (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге впервые пройдет масштабный опрос горожан в формате выборов на неполитическую тему. Жителям предлагается самим выбрать площадку для строительства храма святой Екатерины, но всего из двух вариантов. Как и где будет проходить голосование, и зачем оно вообще нужно – в обзоре «Нового Дня».

Где можно проголосовать

Общегородской опрос будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 1% от совершеннолетних жителей Екатеринбурга, то есть 10 857 человек. Голосование будет организовано на 51 опросном пункте. По сути, это укрупненные избирательные участки. Найти свой пункт для голосования можно на сайте избиркома, на портале администрации города, или позвонив на горячую линию по телефону: 304-35-26.

Процедура опроса будет максимально приближена к выборной, но у нее есть некоторые особенности. Так, избиратель на участке должен показать свой паспорт, чтобы опросная комиссия смогла сверить адрес места жительства. Список голосующих составляется по фактической явке, без внесения паспортных данных. Далее избиратель получает опросный лист, проходит в кабинку для тайного голосования, а затем опускает бюллетень в специальный ящик (по сути – избирательную урну).

За ходом голосования организовано видеонаблюдение, трансляцию можно будет посмотреть на сайте администрации города. На опросных пунктах будут работать 182 наблюдателя от 12 общественных организаций. В течение дня будут публиковаться данные по явке и результаты промежуточных экзитполов.

После 20:00 опечатанные в присутствии наблюдателей ящики доставят в мэрию, где ровно в полночь начнется подсчет голосов. Результаты опроса избирком планирует озвучить 14 октября.

Агитация и админресурс

На общегородской опрос вынесены всего две потенциальные площадки для размещения храма. Это территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи.

Площадка за Макаровским мостом

Бывший приборостроительный завод

Изначально в шорт-листе присутствовала и третья площадка – пустырь на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, но впоследствии городские власти отказались от нее.

Активная агитация (официально это называется информированием) началась две недели назад. Причем со значительным перекосом в пользу площадки на Горького, 17. Голосовать за нее, в частности, призывают в Екатеринбургской епархии и бюджетных учреждениях. Прохожим на улицах промоутеры раздают листовки с моновыбором. А на днях жители начали находить в почтовых ящиках приглашения на опрос от «Фонда святой Екатерины», которые на участках можно обменять на памятную монету. К слову, подобные технологии «подарок за голос» использовались на губернаторских выборах 2017 года.

При подготовке к опросу также был задействован административный ресурс. По образовательным учреждениям начали рассылать «разнарядки» с отчетом по явке на опрос и требованием выбирать площадку бывшего приборостроительного завода. В администрации Екатеринбурга назвали подобные случаи «перегибом на местах» и пообещали принять меры.

Кому нужен опрос по храму

Напомним, первым идею опроса жителей в Екатеринбурге подал президент России Владимир Путин на четвертый день массового протеста против застройки сквера у театра драмы. После этого в мэрии и городской думе закипела работа – начался сбор предложений по площадкам, составление шорт-листа, споры депутатов и общественников, и, наконец, в сентябре, общегородской опрос был назначен.

«После того, как администрация города, извините, облажалась в истории со сквером, властям важно облечь любое решение в легитимную форму. Это не столько выполнение поручения Путина, сколько администрации надо чем-то прикрыться, – прокомментировал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин. – Раньше [когда был сквер] прикрывались общественными слушаниями, законной процедурой перевода статуса земельного участка. Но ситуация показала, что это не устраивает общественность. Теперь появился опрос. На самом деле он не выявляет мнения жителей, но легализует принятое решение. Администрации нужен храм на площадке бывшего приборостроительного завода. Городские власти развернули кампанию, хоть и не признаются в авторстве. И намерены получить хороший результат, без осечек. Им нужна явка 20-30 тысяч человек».

Собеседник агентства полагает, что протестного голосования на опросе не будет. По его мнению, сейчас большинству защитников сквера, по большому счету, безразлично, где будет стоять храм.

«Думаю, опрос пройдет без эксцессов. Процедура будет скучной, но интересно посмотреть, какой будет явка. Многое зависит и от погоды в день голосования», – отметил Сергей Мошкин.

Куда идти голосовать – не знаем

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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