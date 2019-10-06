Митрополит Кирилл указал православным, как голосовать на «храмовом» опросе

Сегодня на воскресном богослужении в храмах православным зачитали обращение митрополита Кирилла – он призвал всех приходить на опрос по будущему месту строительства храма Святой Екатерины и выбирать площадку Приборостроительного завода.

Призыв Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, как сообщает пресс-служба епархии, обращен к духовенству и пастве. В обращении отмечается, что «православные христиане выкупили землю в удивительно удачном месте, недалеко от исторического расположения Екатерининского собора, создали прекрасный проект будущего кафедрального собора, для строительства которого не надо рубить деревья или занимать скверы». Кирилл призвал приходить на опрос и проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода, «чтобы, наконец, прекратить навязанные нашему городу искусственные и изматывающие споры».

Добавим, за эту же площадку агитируют на официальном сайте администрации города. По образовательным учреждениям уже начали рассылать «разнарядки» с требованием выбирать место Приборостроительного завода. В соцсетях горожане, недовольные таким навязыванием, предлагают выбирать вторую площадку – место за Макаровским мостом.

Екатеринбург, служба информации

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