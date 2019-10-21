Куйвашев и его команда поехали в гости к Лукашенко

Делегация Свердловской области сегодня работает в Белоруссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, в Белоруссию полетели сам губернатор Евгений Куйвашев, ряд членов правительства, а также председатель заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты Михаил Ершов, Вячеслав Погудин, Елена Трескова (партия «Единая Россия») и Игорь Аксенов (КПРФ) и представители крупного бизнеса. Губернатор проведет в Минске только один день.

Отметим, что в уральских горных карьерах довольно широко применяются БелАЗы, хоть и местной сборки. Кроме того, Белоруссия традиционно входит в десятку основных внешнеторговых партнеров региона.

Екатеринбург, Минск, служба информации

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