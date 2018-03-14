Выписаться и прописаться до выборов не получится: забирать паспорта запретили даже на сутки

В Екатеринбурге паспортным столам дано устное распоряжение 16 марта, в пятницу, перед выборами президента, не принимать паспорта у желающих сняться с временной или постоянной регистрации. Как правило, эта процедура занимает от одних суток, на это время паспорта у граждан забирают. Но поскольку проголосовать без паспорта не получится, все операции с документами «поставили на стоп».

Как говорят источники в паспортном столе одного из районов Екатеринбурга, распоряжение «сверху» носит устный характер. Документально никаких указов не было. Но всем велено строго соблюдать указ, чтобы не снижать явку даже на сотую долю процента.

Напомним, в этом году предприняты беспрецедентные меры по повышению явки на выборах президента. Реклама выборов идет по всем каналам, включая развлекательные, растяжки висят в транспорте, больницах и даже на сайтах театров.

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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