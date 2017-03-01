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Выборы

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Публикации за 01.03.17

СМИ: Зюганов обсуждает с Кремлем кандидата на пост президента от КПРФ
Фото: Lenta.ru

СМИ: Зюганов обсуждает с Кремлем кандидата на пост президента от КПРФ

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов задумал отказаться от участия в предвыборной гонки за кресло президента России. Он консультируется с представителями администрации главы государства о выдвижении от партии альтернативного кандидата на выборах, пишет «» со ссылкой на собеседников, близких к АП и источник в компартии.

Издание пишет, что Зюганов ведет консультации с внутриполитическим блоком Кремля, где ему было предложено сформировать своего рода шорт-лист из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет. В начале февраля на заседании Совета народно-патриотических сил в ответ на предложение побороться за президентский пост лидер КПРФ в ответ попросил «не предопределять» выбор кандидатуры.

По мнению наблюдателей, нежелание Зюганова идти на выборы объясняется попыткой зафиксировать положение наиболее эффективного партийного лидера, что позволит ему сохранить рычаги влияния на КПРФ в случае ухода в Совет Федерации по президентской квоте.

По словам официального спикера КПРФ Александра Ющенко, Зюганов как лидер партии «прекрасно понимает, что выдвижение – вопрос не личных желаний, а политической целесообразности и необходимости принятия того или иного решения». Он также подчеркнул, что решение о кандидате от КПРФ пока не принято. «Сейчас мы собираем информацию от регионов. В мае состоится XVII съезд, накануне съезда идут отчетно-выборные конференции, в ходе которых отделения высказывают также свои предложения по выдвижению кандидата в президенты», – отметил Ющенко.

Среди возможных кандидатов от КПРФ назывались депутаты Госдумы Николай Харитонов, Светлана Савицкая, Олег Смолин, Дмитрий Новиков, Юрий Афонин, губернаторы Иркутской области Сергей Левченко и Орловской области Вадим Потомский, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, а также представители других политических сил – лидер «Партии дела» Константин Бабкин и публицист Захар Прилепин (на выборах в Госдуму был близок к партии «Родина», но баллотироваться от нее не стал).

Отметим, что пока о своем намерении баллотироваться в президенты из лидеров парламентских партий заявил только глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.17

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