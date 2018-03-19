В Кузбассе из-за вбросов отменены итоги выборов на двух участках

В Кемеровской области аннулированы результаты президентских выборов на двух участках из-за вбросов избирательных бюллетеней. Об этом сообщил глава региональной избирательной комиссии Юрий Емельянов. По его словам, около 3 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

Факты вброса зафиксированы на участках №509 и №766 в Новокузнецке и Междуреченске. По данному факту ведут проверку сотрудники полиции. Им предстоит установить личности нарушителей, отметил Емельянов.

По предварительной информации облизбиркома, явка избирателей в Кемеровской области составила 85,35%. За действующего президента Владимира Путина отдали голоса 85,42% жителей региона.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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