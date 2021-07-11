Центризбирком заверил списки кандидатов «ЕР», «СР» и КПРФ

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила предвыборные списки кандидатов в Госдуму от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Также принято решение об открытии избирательных счетов для ведения избирательной кампании.

В частности, список «ЕР» состоит из 395 человек, также 219 кандидатов – в одномандатных округах. Федеральный список кандидатов от «эсеров» собрал 302 кандидата, а список по одномандатным округам – 222 человека. В КПРФ заявили на выборы 345 кандидатов по списку, и 225 – по одномандатным округам.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 11.07.21

Президент Молдавии заявила о сигналах, которые компрометируют парламентские выборы. / Свердловские коммунисты выдвинули кандидатов в заксо. / Это слухи: ЦИК опровергает вероятность переноса выборов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»