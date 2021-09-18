Выборы-2021. Чукотка лидирует по явке избирателей

Чукотский автономный округ лидирует по явке избирателей на выборах в Госдуму. Как следует из данных Центральной избирательной комиссии на 15 часов по местному времени, в регионе проголосовали 40,94% граждан, обладающих правом голоса.

В числе лидеров Еврейский автономный округ с явкой 32,65% и Магаданская область, где проголосовали 23,93% от общего числа избирателей. В числе аутсайдеров Иркутская область (16,18%) и Хабаровский край (17,36%).

По данным ЦИК, в первый день голосования общая явка в России на выборах в Госдуму составила 16,85%. Речь идет о явке на традиционных избирательных участках, – уточнили в Центризбиркоме.

Выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные избирательные кампании завершатся 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

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