Блок Меркель проиграл на выборах в бундестаг, но не потерял шанс на канцлерство

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на парламентских выборах в стране, набрав 25,7% голосов избирателей. Это следует из официальных предварительных итогов голосования, опубликованных Федеральная избирательная комиссия ФРГ.

Правящий консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) действующего канцлера Ангелы Меркель оказался на втором месте с 24,1% голосов. Это худший в истории результат на выборах в бундестаг, заявили в ХДС.

«Зеленых» поддержали 14,8% избирателей, «Свободную демократическую партию Германии» (СвДП) – 11,5%, «Альтернативу для Германии» – 10,3%. «Левые» набрали по партийным спискам 4,9% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер. Однако они получат места в бундесдаге, поскольку выиграли выборы в трех одномандатных округах.

Парламентские выборы проходили в Германии накануне. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и определится преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. Ранее Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на этих выборах и покинет пост федерального канцлера после 16 лет у власти.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС и основные претенденты на должность канцлера ФРГ – Олаф Шольц и Армин Лашет – уже заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. По мнению Шольца, по итогам выборов его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство, сообщает DW. Лашет со своей стороны заявил, что сделает «все возможное для формирования федерального правительства во главе» с ХДС/ХСС. По его словам, Германии «нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну». Политик ожидает, что будет создана правительственная коалиция «из трех партнеров». Надо отметить, что ранее в ХДС/ХСС назвали результаты выборов в бундестаг катастрофой для правящего блока.

По мнению политолога Александра Рара, у Лашета больше шансов сформировать правящую коалицию вместе с «Зелеными» и свободными демократами и в итоге стать канцлером. «Мы знаем, что свободные демократы – более правоцентристская партия, особенно по экономическим вопросам, по вопросам внешней политики, по вопросам финансов. Они ближе к христианским демократам, чем к левым, к социал-демократам», – пояснил эксперт в комментарии радиостанции «Бизнес ФМ».

Говоря об итогах выборов в контексте российско-немецких отношений, политолог отметил, что «и Шольц, и Лашет ведут прагматичный курс в отношении Москвы», слушая голос бизнеса. «Они будут стараться находить больше конструктивизма в отношениях с Россией», – полагает эксперт.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 26.09.21

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