ЦИК Казахстана объявил о победе Токаева на выборах президента

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на состоявшихся накануне внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов избирателей. Предварительные итоги голосования озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

На втором месте оказалась графа «против всех» – 5,8%. Третье место занял кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева с 3,42% голосов.

Общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая альянсом соцработников, набрала 2,6%. У кандидата от республиканского объединения «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» экономиста Мейрам Кажыкен 2,53%. Кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев получил 2,22% голосов. Кандидата от общественного объединения «Казахские матери – путь к обычаям» Салтанат Турсынбекову поддержали 2,12% избирателей.

Итоговая явка составила 69,44%.

Ранее Токаев заявил, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху в стране. «В дальнейшем все основные институты власти будут реформированы», – сказал он, выступая в своем предвыборном штабе. Кроме того, Токаев анонсировал «кардинальные изменения» в экономике. «Мы будем повышать благосостояние граждан», – пообещал он.

Напомним, оосенью в Конституцию Казахстана внесены поправки, заменившие максимальные два пятилетних срока для президента на один семилетний.

Астана, Наталья Петрова

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