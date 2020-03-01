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Воскресенье, 1 марта 2020, 12:01 мск

Новости Европа

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Все больше стран мира вводят ограничения в связи с коронавирусом

Все больше стран в мире отменяют или ограничивают массовые мероприятия в связи с коронавирусом, закрывают границы и пытаются другими способами сдержать распространение инфекции.

Как сообщает «Евроньюс», в Европе постепенно отменяются митинги, праздники или спортивные матчи.

Во многих регионах Италии, даже вдали от пострадавших районов, закрыты школы. Переносятся важные футбольные матчи: даже финал Кубка страны, запланированный на май, отложен на неделю.

Аналогично поступают и во Франции, Швейцарии, Германии. Там повсюду закрываются школы и детские сады.

На Кипре в субботу закрыли пять из восьми переходов между греческой и турецкой частями острова, включая крупнейший из них в Никосии. По обе стороны границы это вызвало возмущение граждан.

Азербайджан закрыл сухопутную границу с Ираном и ограничил авиасообщение с этой страной, где процент смертности от COVID-19 оказался одним из самых высоких. Власти Исламской республики заявляют, что санкции США помешали своевременно и надлежащим образом отреагировать на распространение коронавируса. В частности, Тегеран сообщает о дефиците защитных масок, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

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