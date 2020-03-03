Италия вышла на третье место в мире по заболеваемости коронавирусом

На Севере Италии увеличилось количество значительно жертв нового коронавируса. За сутки там умерли более 50 человек, то есть данный показатель увеличился в полтора раза. Всего в Италии обнаружены более двух тысяч носителей инфекции, сообщает «Евроньюс». Таким образом, Италия стала третьей страной в мире по официально признанному числу заражённых после Китая и Южной Кореи.

Европе на втором месте по выявлению коронавируса оказалась Франции – с конца января заболевание зафиксировали почти у двухсот пациентов. Трое умерли. Власти вводят карантинные меры для тех, кто возвращается из опасных регионов, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности – в частности, избегать поцелуев и рукопожатий, которые так любят итальянцы.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.03.20

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