Врач рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии

В Германии начали готовить больницы для приема больных коронавирусом. Об этом «Новому Дню» рассказал врач одной из больниц в Баварии на условиях сохранения анонимности. «Около клиники поставили специальные боксы, куда люди приходят с подозрением на коронавирус, у них меряют давление и температуру, берут анализы – мазок из зева. Анализ готовится в течение 24 часов. Это время пациент проводит дома – в самоизоляции. Ему дают документ, который он подписывает, что согласен на добровольный карантин на эти сутки. После ему по электронной почте или звонком сообщают результаты», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Если результат отрицательный, то информацию передают в министерство здравоохранения и человеку просто выдают рекомендации о мерах предосторожности. В городе, где работает собеседник агентства, еще не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, хотя за последние дни было протестировано около 300-400 человек. «Реанимационное отделение закрыто – на случай, если придется принимать «тяжелых» пациентов. И еще одно отделение закрыто для тех, у кого есть соответствующие симптомы и подтвержденный анализ на коронавирус, но течение болезни нетяжелое. Они будут помещаться под меднаблюдение», – сказал врач. Добавим, что накануне немецкий институт Роберта Коха сообщил о 1139 подтвержденных случаях коронавируса в Германии. По состоянию на среду, 11 марта, известно о трех летальных случаях на западе страны.

Берлин, Елена Сычева

Берлин. Другие новости 11.03.20

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