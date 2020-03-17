Мы на войне: Макрон запретил французам встречи с роднёй и дружеские посиделки

Франция ограничивает передвижение людей по стране. Новая мера вступает в силу с полудня 17 марта. Запрещаются семейные и дружеские встречи. Нарушителям грозят санкции. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон, сообщает «Евроньюс».

Населению настоятельно рекомендуют выходить из дома только в случае крайней необходимости: поход за продуктами, в аптеку или на работу, при невозможности перейти на удаленную. При этом занятия спортом разрешаются, при условии отсутствия контакта с другими людьми. «Это усилие, о котором я вас прошу, я знаю, оно беспрецедентное. Но обстоятельства обязываются нас. Мы на войне! Войне за здоровье. Мы боремся не против армии или нашей нации, враг здесь, невидимый, и он прогрессирует, это потребует нашей мобилизации», – отметил в телеобращении к согражданам Эмманюэль Макрон.

Кроме того, во Франции отменяется пока второй тур муниципальных выборов. На тридцать дней Шенген закрывает свои границы от внешнего мира. Передвижение европейцев внутри Союза будут разрешены только в случае крайней необходимости.

Количество больных на сегодняшний день во Франции превысило 6000, умерло почти 150.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.03.20

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