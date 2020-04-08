Коронавирус обрушил французскую экономику – хуже было только во времена Второй мировой войны

Банк Франции озвучил предварительный прогноз о динамике ВВП страны. По его мнению, экономика снизится на 6% в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса нового типа, передает BFMTV. Как отметил регулятор, это худшие квартальные показатели французской экономики с 1945 года.

Сложившаяся ситуация негативно отразилась на значительной части национальной экономики. Среди наиболее пострадавших такие сектора, как строительство, торговля, транспорт и общественное питание.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Франции уже сократился на 0,1% – страна вошла в рецессию. Судя по свежей статистике, экономическая ситуация во Франции значительно ухудшилась. По оценкам Банка Франции, каждые две недели карантинных мер грозят снижением годового ВВП на 1,5%.

Напомним, режим жесткой самоизоляции во Франции ввели 17 марта, продлится он минимум до 15 апреля. Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономика Пятой республики в 2020 году может столкнуться с самой большой рецессией за период с конца Второй мировой войны.

Во Франции зарегистрировано более 10 тыс. смертей от коронавируса и более чем 110 тыс. случаев инфицирования.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 08.04.20

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