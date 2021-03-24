«Это моя ошибка, простите...» Меркель отменила пасхальный карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила жесткий пасхальный карантин, сообщает Focus. «Запланированный локдаун на Пасху был спланирован из лучших побуждений, но все же это было ошибкой», – заявила политик в среду и попросила прощения у немцев.

«Эта ошибка – только моя вина», – подчеркнула Меркель. «Поэтому я прошу прощения у всех граждан», – добавила она.

Напомним, 23 марта Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель объявила о продлении карантина по коронавирусу до 18 апреля. Немцы должны были провести дома пятидневные пасхальные каникулы, которые начинаются 1 апреля, и свести контакты к минимуму. Это решение отменено.

Отметим, что католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 23.03.21

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