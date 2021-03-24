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Среда, 24 марта 2021, 16:40 мск

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«Это моя ошибка, простите...» Меркель отменила пасхальный карантин

Фото: merkur.de

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила жесткий пасхальный карантин, сообщает Focus. «Запланированный локдаун на Пасху был спланирован из лучших побуждений, но все же это было ошибкой», – заявила политик в среду и попросила прощения у немцев.

«Эта ошибка – только моя вина», – подчеркнула Меркель. «Поэтому я прошу прощения у всех граждан», – добавила она.

Напомним, 23 марта Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель объявила о продлении карантина по коронавирусу до 18 апреля. Немцы должны были провести дома пятидневные пасхальные каникулы, которые начинаются 1 апреля, и свести контакты к минимуму. Это решение отменено.

Отметим, что католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 23.03.21

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