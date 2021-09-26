Меркель уходит: Германия выбирает новый парламент

В Германии в 8:00 по местному времени открылись избирательные участки для голосования на выборах в Бундестаг. Голосование продлится до 18:00 (19:00 по мск). По итогам выборов будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Ангела Меркель после 16 лет правления не будет претендовать на пост федерального канцлера. Ранее она заявила о намерении уйти из политики после формирования нового кабмина.

Эксперты прогнозируют борьбу между Социал-демократической партией Германии и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Согласно последним предвыборным опросам, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем лишь ненамного опережает ХДС/ХСС, от которого на пост главы правительства выдвинут премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия, председатель ХДС Армин Лашет.

Так, социал-демократов поддерживают 26% избирателей, а их ближайших конкурентов из блока ХДС/ХСС – 25%. Далее в предвыборном рейтинге идут «Зеленые» с 16% и Свободная демократическая партия (11%).

В немецкий парламент входит не менее 598 депутатов. Бундестаг формируется по смешанному принципу – половина депутатов выбирается в одномандатных округах простым большинством голосов, вторая половина – по партийным спискам. В выборах участвует 47 партий. Места в парламенте получат партии, которые набрали не менее 5% голосов. Согласно прогнозам, в новый парламент могут попасть шесть крупнейших партий.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 25.09.21

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