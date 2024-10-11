В ЕС готовятся обсудить новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву

Министры иностранных дел стран Евросоюза 14 октября в Люксембурге готовятся обсудить предоставление дополнительной военной помощи Украине, а также новые санкции против России в рамках нового механизма запретительных мер, направленного против неких «дестабилизирующих действий» Москвы за рубежом. Об этом сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, слова которого приводит ТАСС.

Предполагается, что глава МИД Украины Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС в режиме видеоконференции и проинформирует европейских министров о ситуации на фронте и потребностях Украины.

Главы МИД также планируют обсудить вопрос разблокировки 8-го транша помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, который уже более 18 месяцев заблокирован Венгрией, а также рассмотрят перспективы использования замороженных активов России для помощи Киеву.

«Будет обмен мнениями по санкциям. Как вы знаете, 8 октября был утвержден новый режим. Ожидаем, что страны-члены предложат список (физических и юридических лиц – прим. ТАСС) в рамках нового режима», – уточнил представитель ЕС.

По его словам, министры также обсудят вопрос борьбы с обходом существующих санкций против РФ. «Возможно, нужно менять санкционный режим, чтобы делать обход санкций более сложным», – пояснил он.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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