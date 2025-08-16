Европа выдвинула свои условия урегулирования на Украине после саммита Россия-США

Лидеры нескольких стран ЕС, руководящих структур сообщества и Великобритании, известные своей антироссийской риторикой, поддержали усилия США по урегулированию конфликта на Украине и заявили о готовности работать с Киевом и Вашингтоном над организацией трехстороннего саммита при поддержке Европы. При этом они выставили свои условия разрешения украинского кризиса – продолжение поставок оружия Киеву, сохранение перспективы интеграции Украины в ЕС и НАТО. Европейские лидеры настаивают, что Украина должна сама принимать решения о территориях в рамках урегулирования конфликта с Россией.

С соответствующим заявлением после встречи лидеров России и США на Аляске выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьеры Великобритании, Италии и Польши Кир Стармер, Джорджа Мелони и Дональд Туск, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Документ опубликован на сайте правительства ФРГ.

В нем подчеркивается, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности «для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности». Авторы заявления приветствовали слова президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона предоставить Киеву такие гарантии. При этом, как указывается, так называемая «коалиция желающих» по оказанию поддержки Киеву в случае прекращения боевых действий готова активно участвовать в этом процессе.

«Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО», – считают европейские лидеры.

Авторы заявления пообещали усилить санкционное давление на Россию и «принимать более широкие экономические меры» до тех пор, пока не будет достигнут «справедливый и прочный мир».

«Мы будем продолжать оказывать поддержку Украине. Мы полны решимости сделать больше для сохранения силы Украины, чтобы добиться прекращения боевых действий», – указали представители Европы.

Добавим, что лидеры «коалиции желающих» проведут встречу в воскресенье днем в формате видеоконференции в преддверии визита Зеленского в Вашингтон в понедельник, 18 августа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Во встрече будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Стороны, как отмечается, будут обсуждать «дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине».

Берлин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube