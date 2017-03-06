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Публикации за 06.03.17

Жительница Якутска отсидит 15 лет за убийство маленького сына / И будет лечиться у психиатра

Жительница Якутска отсидит 15 лет за убийство маленького сына И будет лечиться у психиатра

В Якутске к 15 годам лишения свободы осуждена 43-летняя женщина, до смерти забившая своего малолетнего сына. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, ее обвиняли в истязании и убийстве малолетнего (п.«г» ч.2 ст.117 и п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Суд установил, что с сентября 2013 года по декабрь 2014 года подсудимая систематически избивала своего сына 2011 года рождения. В декабре 2014 года, когда ребенок учил с матерью стихотворение, он стал отвлекаться и баловаться, не реагируя на замечания. Женщина разозлилась и нанесла сыну не менее 68 ударов деревянным бруском.

В результате ребенок получил травму грудной клетки, сопровождавшейся травматическим пневмотораксом, и умер в результате острой дыхательной недостаточности. После совершения убийства женщина впала в тяжелую депрессию, в связи с чем, до мая 2016 года находилась на стационарном лечении. Как установила экспертная комиссия, преступление совершено ею в состоянии эмоционального напряжения, усиленного алкогольным опьянением. Признаков физиологического аффекта не обнаружено.

С учетом мнения государственного обвинителя, приговором суда женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденная должна амбулаторно наблюдаться и проходить лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 06.03.17

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