Площадь лесных пожаров в ДФО за сутки увеличилась в 6 раз / Огнем охвачено более 2 тысяч гектаров

Публикации за 03.05.17

На территории Дальневосточного федерального округа площадь природных пожаров увеличилась за сутки в шесть раз, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО.

«В минувшие сутки в ДФО возникло 34 новых лесных пожара, с учетом ранее возникших возгораний – 41 очаг. Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила более 2,101 тыс. га. К утру среды ликвидировано 19 возгораний», – говорится в сообщении.

Больше всего пожаров бушует в Амурской области. Здесь действует 8 очагов, огнем охвачено 1,39 тыс. га. По количеству очагов лидирует Приморский край – 18. Достаточно много действующих пожаров зафиксировано в ЕАО, Хабаровском крае и Магаданской области.

К ликвидации огня привлекались 557 человек и 127 единиц техники. Как отмечают в Департаменте, в этом году с начала пожароопасного периода в округе выгорело уже 95,5 тысячи гектаров земли.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 02.05.17

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