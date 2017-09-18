Тайфун «Талим» обрушился на Курилы и движется к Сахалину

Тайфун «Талим» покинул территорию Японии и надвигается на Сахалин со скоростью 70 км/ч. В ближайшее время циклон обрушится на южную часть острова. Экстренные службы Сахалина находятся в состоянии готовности, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

«Талим» окажет влияние на весь Приморский край. По данным Сахалинского управления Росгидромета, сегодня в регионе ожидаются обильные осадки и штормовой ветер, местами до ураганного. Сильные дожди способствуют поднятию уровня воды в реках. Жителей попросили не покидать свои дома без необходимости. Прибрежные районы могут пострадать от волн, высота которых может достигать 8-9 метров. 20 сентября уже ослабший тайфун придет на Камчатку.

«Для ликвидаций возможных последствий прохождения циклона на территории Сахалинской области спланировано применение 341 аварийно-восстановительной бригады в составе 1633 человека, 501 ед. техники, в том числе в готовности аэромобильная группировка МЧС России по Сахалинской области в составе 117 человек, 12 ед. техники», – сообщается на сайте МЧС.

Ранее тайфун стал причиной разрушений в Японии. Один человек погиб в результате схода оползня, еще трое числятся пропавшими без вести, не менее 35 человек получили различные травмы, передает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

Циклон парализовал транспортное сообщение на японском Хоккайдо, были задержаны более тысячи вылетов, из-за ураганного ветра приостановлено движение высокоскоростных поездов «Синкансэн.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.09.17

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