Четверг, 12 октября 2017, 09:09 мск

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Дальний Восток

Из-за пожаров в Приморье введен особый режим

Из-за пожаров в Приморье введен особый режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ввел на территории региона особый противопожарный режим. «Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации края.

Кроме того, врио главы региона поручил руководителям городов и районов очищать территории населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создавать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды.

Андрей Тарасенко взял ситуацию с природными пожарами на личный контроль. «Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил он.

В связи с этим врио губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах. «Привлекайте арендаторов лесных участков к этой работе. У них в договорах прописаны обязательства по недопущению пожаров, если они их не исполняют, значит нужно забирать у них эти участки, значит, они им не нужны, если на их территории ходит неизвестно кто и устраивает пожары», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах, а в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе действует муниципальный режим ЧС. На борьбу с природными пожарами из Хабаровского края в Приморье направлено около 200 спасателей.

Владивосток, Иван Гридин

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