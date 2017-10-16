На развитие Курил дополнительно направят 11,1 млрд рублей

Российское правительство скорректировало программу социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.

Согласно поправкам, в рамках программы были увеличены число объектов и объем выделяемого финансирования. Так, на создание транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры из внебюджетных источников будет вложено дополнительно 11,1 млрд рублей. Предполагается создание комплексов зданий аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах. Кроме того, будут построено несколько детсадов и школ на островах Курильской гряды: Шикотане, Итурупе и Кунашире.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.10.17

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