В Амурской области рецидивист убил 4-летнего мальчика

Жителю Амурской области предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Установлено, что убийство произошло в ночь на 16 декабря в поселке Широком города Райчихинска.

Из квартиры одного из домов безвестно исчез 4-летний мальчик. Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в технологическом отверстии подвального помещения, расположенного под окном указанной квартиры.

По подозрению в совершении преступления в тот же день на территории Бурейского района был задержан 24-летний мужчина, ранее судимый за преступления против собственности и убийство и освободившийся из мест лишения свободы в феврале 2017 года.

По версии следствия, злоумышленник, приходящийся родным братом сожителю матери погибшего ребенка, попросился переночевать, а когда все уснули, совершил убийство ребенка и попытался скрыться.

В ходе допроса он сознался в содеянном. При проверке показаний на месте преступления воспроизвел последовательность своих действий. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Благовещенск, Иван Гридин

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