В Хабаровске пропал 12-летний мальчик

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 12-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, дело возбуждено по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 12-летний Дмитрий Пыхтин ушел из расположенной в Железнодорожном районе Хабаровска (поселок им. Горького) поликлиники 18 декабря. Его местонахождение до сих пор не установлено.

В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых участвуют руководитель и следователи следственного отдела по Железнодорожному району, руководитель и следователи-криминалисты отдела криминалистики краевого следственного управления, сотрудники отдела полиции № 5 Хабаровска, ОМВД по Хабаровску, УМВД России по Хабаровскому краю, волонтеры.

Дмитрий Пыхтин. Приметы: рост 130 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза карие. Был одет: серый пуховик, серые болоньевые штаны, шапка в серо-коричневую полосу, серые ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 89656756583, 89243020126, 89141970677 или 02.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 18.12.17

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