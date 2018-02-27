Житель Владивостока ответит в суде за убийство младенца в Хабаровске

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве новорожденного в (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. Сотрудники регионального следственного управления завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины.

По версии следствия, в ночь на 12 марта 2017 года жительница Хабаровска, находясь в своей квартире, родила ребенка. Ее сожитель убил младенца, труп завернул в полиэтиленовый пакет и выбросил его в шахту мусоропровода. Пакет с телом обнаружил дворник, который сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции оперативно установили мать ребенка. Первоначально в ходе допроса женщина оговорила себя, сообщив, что сама убила ребенка, однако следователям удалось опровергнуть это и установить причастность к совершению преступления ее сожителя. Мужчина под тяжестью доказательств признался в убийстве.

По ходатайству следствия злоумышленник был помещен под стражу. Обвиняемый работал менеджером по продажам в коммерческой организации, в Хабаровск приехал из Владивостока для продвижения рынка сбыта продукции. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 26.02.18

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