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Четверг, 12 июля 2018, 17:57 мск

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На Камчатке судимый мужчина убил 4-месячную дочь

На Камчатке возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, тело 4-месячной девочки было обнаружено в одной из квартир в селе Тигиль.

По версии следствия, в ночь на 11 июля 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где проживал со своей сожительницей и их совместной малолетней дочерью, причинил телесные повреждения ребёнку, от которых девочка скончалась.

Мать ребенка, 35-летняя жительница села Тигиль, во время происшествия дома отсутствовала. Подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи и грабёж, отбывал наказание в виде лишения свободы, не работает. По ходатайству следователя суд отправил злоумышленника под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям или бездействию органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних в целях обеспечения безопасности и здоровья ребенка, а также полноты и эффективности профилактического наблюдения за ранее судимым отцом ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.07.18

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Метки / детоубийство

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