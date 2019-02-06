Движение поездов на БАМе в Хабаровском крае остановлено из-за аварии

В Хабаровском крае на железной дороге произошла крупная авария – с рельсов на однопутном участке Дуссе-Алинь – Сулук Байкало-Амурской магистрали сошли с рельсов вагоны товарного поезда.

«По предварительной информации, в составе находилось 54 вагона с углем, из которых сошли 27. Имеется повреждение участка железнодорожного полотна», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Повреждены 250 метров рельсошпальной решетки и 3 опоры линии электропередачи.

На место инцидента выдвинулись два восстановительных поезда РЖД, а также комиссия дальневосточного отделения компании. Кроме того, в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 с оперативной группой ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги сообщили, что восстановительные работы продолжаются, а график движения поездов был нарушен. В частности, пассажирский поезд №364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре проследует лишь до станции Дуссе-Алинь. Для организации перевозки сорока пассажиров между станциями Дуссе-Алинь и Сулук подготовлены три автобуса.

Из Сулука пассажиры отправятся далее по пути следования на специально сформированном поезде из двух вагонов. Прибытие поезда в конечный пункт, в Комсомольск-на-Амуре, планируется в 23:28 мск 6 февраля, согласно графику.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 06.02.19

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