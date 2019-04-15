В Забайкалье мать пыталась заживо сжечь своих маленьких детей

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Красночикойского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее подозревают в убийстве малолетнего, совершённом общеопасным способом (п.«в, е» ч.2 ст.105 УК РФ), а также в покушении на убийство двух малолетних, совершенном общеопасным способом (ч.3 ст.30, п.«а, в, е» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 14 апреля 2019 года около 12:00 28-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила убить двух своих малолетних детей. Подозреваемая облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью и подожгла, а сама ушла. В результате пожара погиб 4-летний сын подозреваемой. Жители соседних домов увидели дым, идущий из дома подозреваемой, разбили окно и смогли вытащить двухлетнюю девочку. В настоящее время она госпитализирована.

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. У подозреваемой есть еще двое детей, следователи совместно с сотрудниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних решают вопрос о передаче детей под опеку родственникам или в детское реабилитационное учреждение. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 15.04.19

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