Природные пожары угрожают космодрому «Восточный»

В Амурской области природный пожар разгорелся у космодрома «Восточный». Распространение огня пока не удается остановить из-за сильного ветра. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

По словам источника, огонь подобрался вплотную к космодрому, пламя разгорелось всего в нескольких километрах. Установлено, что степной пожар спровоцирован палом травы, передает «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что в 4 км севернее от населенного пункта Циолковский обнаружен пал сухой растительности. В 4 км южнее находится строящийся аэродромный комплекс.

На месте работают 69 человек и 13 единиц техники, однако остановить распространение огня не удается из-за сильного ветра.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 26.04.19

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